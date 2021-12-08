Сразу после переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена о судьбе Киева президент Украины Владимир Зеленский выложил в Instagram свое фото с широкой улыбкой, за что тут же «отхватил» от СМИ и граждан своей страны. Пост украинского лидера появился в сети 8 декабря

«Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует», — подписал Зеленский свое радостное селфи из спортзала.

«Что делает Зеленский в ситуации после неприятных для себя итогов переговоров Байдена и Путина? Выставляет позитивные фотки в инсте», — прокомментировало пост одно из украинских изданий.

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«Клоун», «Уже нюхнул?», «Чему завидовать? Вашим проблемам? Да не дай бог!», «Я вам совсем не завидую, нет на это времени, нужно много работать, чтобы выплачивать долги за газ», «Так он седой или нет?», «Вам теперь не позавидуешь», «Чему завидовать-то? Тому, что в нашей стране ничего не меняется?», «Скоро ты будешь завидовать всем, не переживай!» — написали люди.

Накануне, 7 декабря, состоялись онлайн переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Основной темой беседы, подтвердили в пресс-службе Кремля, был украинский вопрос: Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.