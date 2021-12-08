Украинский певец и автор песен Иван Дорн в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что никогда не сталкивался с российскими спецслужбами, иначе перестал бы гастролировать по РФ. Видео вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 7 декабря

«Обидно, когда обвиняют в нелюбви к Украине»: Дорн пожаловался Гордону © Instagram, Иван Дорн

«Ни разу. Вообще. Если бы это случилось, я бы прекратил выступать на территории России. Потому что я люблю свободу, я хочу свободно выражать и транслировать свою музыку. И я не хочу зависеть от политических аспектов», — ответил Дорн.

Музыкант оговорился, заявив, что речь идет не только о российских спецслужбах, но и любых других, так как сотрудничать он не намерен ни с одним подобным ведомством мира.

«Есть моя личная позиция, мое отношение к моей стране, ко всем остальным странам, к моей миссии. И если кто-то начнет влиять на это, то я прекращаю просто деятельность сразу», — сказал певец.

В этом же интервью музыкант рассказал, что несмотря на всю его «проукраинскую деятельность», он все же часто слышит претензии о нелюбви к своей стране, что сильно его расстраивает. Именно поэтому, подчеркнул Дорн, он решил, что часть беседы с Гордоном должна быть на украинском языке.