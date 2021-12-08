Украинский музыкант Иван Дорн дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что сталкивается с обвинениями в нелюбви к Украине, которые его очень расстраивают. Видео вышло на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 7 декабря

«Когда меня не любят из-за музыки, мыслей или голоса — окей, воспринимаю это нормально. Мне становится обидно тогда, когда обвиняют в нелюбви к стране. Я не кричу со сцены о своем патриотизме, однако от меня этого требуют некоторые силы. Но я говорю, что я украинский артист», — сказал Дорн.

Языковой омбудсмен Украины потребовал объяснительные от русскоязычных депутатов Николаева © Facebook, Тарас Кремінь

«Здесь (на Украине — ред.) рождены мои дети, здесь моя семья, мои родители. И когда ты выясняешь, что тебя не воспринимают в [родной] стране, это накладывает отпечаток чего-то тяжелого и непонятного. И ты не знаешь, как дальше двигаться. Потому что ничего плохого для своей страны ты на самом деле не делал и всегда был уверен в том, что все, что ты делаешь, — это только проукраинское», — заявил он.

Интересно, что большую часть интервью Дорн давал Гордону по-русски, но политические вопросы они обсуждали по-украински.

«Сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском. Просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли», — объяснил Дорн.

Многие украинские артисты, выступающие в России, подвергаются нападкам местных националистов, правда, радикалы часто «учат звезд любить родину» выборочно. Пока Дорн входит в число тех артистов, кому претензии за работу в РФ высказываются не очень громко.