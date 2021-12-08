«Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычную планировку на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении.
В комментариях к посту пользователи соцсети выразили удивление, что публикация была сделана сразу после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Ранее издание CNN сообщало, что власти США изучают такую возможность на случай «непредвиденных обстоятельств».
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.