США пока не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан с Украины. Соответствующее сообщение обнародовало посольство США на Украине 7 декабря в Facebook

«Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычную планировку на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью», — говорится в сообщении.

«Все карты и рычаги в руках у Путина». СМИ США о переговорах президентов России и США © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Ранее издание CNN сообщало, что власти США изучают такую возможность на случай «непредвиденных обстоятельств».

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.