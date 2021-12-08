Конфликт низкой военной интенсивности в Донбассе в наступающем году может перейти в стадию замораживания, учитывая возобновившийся диалог между Россией и США. Такое мнение 7 декабря в эфире телеканала «Наш» выразил украинский экономист Алексей Кущ

«Что может быть больше, чем Минск? Это то, что как раз сейчас может обсуждаться. Это условный "Минск" по умолчанию. То есть, условно говоря, 2022 год может стать периодом полной заморозки. Сейчас это конфликт низкой интенсивности по международной классификации. А может быть взята "приднестровская" модель», — заявил Кущ.

Лукашенко сдержал обещание: почти 450 украинцев получили белорусское гражданство © ex-press.by Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена. Основной темой беседы, подтвердили в пресс-службе Кремля, был украинский вопрос. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

Ранее политический эксперт Руслан Бортник заявил, что Украине стратегически важно принять участие в переговорах с Россией и США по Донбассу, чтобы избежать усиления политического кризиса внутри страны. Кроме того он отметил, что Россия и США имеют одинаковую позицию по итоговому решению конфликта в Донбассе, и различие состоит только в подходе.