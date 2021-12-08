Жителя белорусской деревни Куршиновичи Александра Плескацевича осудили на два года «домашней химии» - наказания, которое связано с ограничением свободы - за признание в любви к оппозиционерке Светлане Тихановской, передал на днях правозащитный центр «Весна»

Тихановская назвала условие для диалога Евросоюза с Лукашенко © Facebook, Светлана Тихановская

Кроме того, он сделал на столбе рядом со своим домом надпись: «Света, я вас люблю».

«Таким образом я хотел показать, что кандидат в президенты 2020 года Светлана Тихановская мне нравится как женщина», — объяснил подсудимый следователю.

По его словам, он нанес рисунки «для красоты», так как ему нравится красно-белое сочетание цветов. Он подчеркнул, что скорее поддерживает действующую власть, чем оппозицию.

Адвокат Плескацевича сообщил, что у его подзащитного есть признаки психического заболевания. Мужчина официально безработный, лечился от алкогольной зависимости. В суде он не признал свою вину.

«Домашняя химия» – именуемое в народе относительно легкое наказание, связанное с ограничением свободы. В условиях «домашней химии» запрещено пить алкогольные напитки, покидать дом в выходные и праздники, а также, как правило, после 22 часов, но принимать гостей можно. При нарушении правил наказание могут заменить на более строгое.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие из них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.