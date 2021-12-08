Украине стратегически важно принять участие в переговорах с Россией и США по Донбассу, чтобы избежать усиления политического кризиса внутри страны. Об этом 7 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Руслан Бортник

«Нам крайне важно сегодня, как стране с элитами присоединиться к этому диалогу. Не оставаться в нынешних глухих оборонных позициях и понимать, что политическая конъюнктура меняется. Демонстрировать разумную гибкость в преследовании национальных интересов, иначе, если мы останемся на нынешних позициях, и вне этого диалога сначала будут достигнуты договоренности на уровне США и России», — заявил Бортник.

Потом, по его мнению, на Украину усилят давление, и может произойти политический кризис через «перезагрузку на выборы для формирования новой модели власти», которая будет способна идти на компромиссы.

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.