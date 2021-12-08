Люди, переболевшие коронавирусом (причем даже в легкой форме) нередко замечают психологические последствия болезни. Об этом 7 декабря сообщила профессор, доктор медицинских наук, психотерапевт и психиатр Ольга Осокина, передает «Главред»

Коронавирус скосил больше 500 украинских детей за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Второй фактор, который осложняет постковидный синдром, связан с социально-психологическим напряжением в украинском обществе.

«Речь идет о повседневном общении, в котором люди постоянно касаются темы коронавирусной болезни. Особенно любят обсуждать тяжелое течение болезни или летальные случаи, которые произошли в семье или среди знакомых. Что в таких ситуациях надо делать? Иметь смелость говорить "стоп" подобным разговорам, чтобы не накапливать этот негатив в своих мыслях», — пояснила профессор.

Третий фактор — это нарушение обычного образа жизни населения, то есть вынужденная изоляция людей и дополнительное защитное поведение в отношении санитарных норм.

«Вынужденная гиперпильность человека, который выходит из дома, приводит к повышению уровня тревожности и напряжения. В таких обстоятельствах человек любыми способами пытается эту тревогу снизить. И не всегда эти средства являются полезными. Например, человек может интенсивнее курить. Что можно предложить в таком случае? Пациенту стоит перейти хотя бы на электронные сигареты, если уже есть такая проблема», — подытожила доктор медицинских наук.

За минувшие сутки на Украине коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек, почти 500 пациентов умерли.