В официальном аккаунте Украины в Twitter 7 декабря разместили мем о России, где РФ оказалась одним из типов головной боли. Твит процитировали почти 9 тысяч человек и около 130 тысяч лайкнули

Украина.ру на Youtube Килинкаров объяснил, зачем США пустили фейк о военной активности РФ на границе с Украиной