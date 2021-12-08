На размещенной фотографии нарисованы человеческие головы, на которых красным цветом помечены точки сосредоточения боли от мигрени, стресса и гипертонии. При этом последняя, четвертая, картинка демонстрирует «проживание рядом с Россией», где вся голова целиком красная.
«Прекрасно», «Боже, благослови Украину», «Очевидно, это не так», «Так себя чувствует весь цивилизованный мир. Представьте, что вы рядом. Оставайся сильной, Украина!», «Чрезвычайно распространенный украинский мем», «Переезжайте ближе к Сирии и Ираку с арабами и курдами», «Вы действительно хотите присоединиться к Западу? У нас и так головной боли хватает», — отреагировали пользователи.
December 7, 2021