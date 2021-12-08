НАТО нет смысла приводить в Черное море авианесущие корабли, поскольку регион находится в зоне охвата обычных стационарных аэродромов в близлежащих странах. Им не требуется использовать плавсредства для запуска авиации. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Комоедов ранее заявил, что сил флота могло не хватить, если бы соперником была авианосная группа США. По его словам, американцам бы не потребовалось заходить в Черное море, так как авианосец в состоянии совершать атаки с дистанции в полторы тысячи километров.

Эксперт отметил, что в южном средиземноморье штатовские авианосцы присутствуют, но, возможно, только для усиления сил, которые уже находятся в Европе, начиная от американских баз в Германии и французского контингента.

Специалист уточнил, что у Франции очень сильная авиация и она не отказывает себе в удовольствие с британскими и с итальянскими силами нервировать Россию в районе Черного моря.

«Но есть нюанс. Во время учений «Defender-2021» мы наблюдали новую тактику, которую отработали наши моряки. Она называется «встречные маневры». Когда маневры НАТО стали приобретать более агрессивный характер, наши моряки стали симулировать бой, при котором самого боя не происходит, но все на грани столкновения», — обратил внимание Артамонов.

Собеседник издания добавил, что понимает беспокойство адмирала Комоедова, но насчет авианесущих соединений не видит смысла, поскольку НАТО охватило уже восточную часть Черного моря.

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