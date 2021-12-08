Бывший футболист, тренер, обладатель Кубка СССР Игорь Гамула скончался 8 декабря на 62-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте ФК «Ростов»

«Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Гамула родился в городе Ворошиловск (ныне Алчевск) Луганской области.

Украинский футболист насмешил одноклубников излишней старательностью © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

С ростовским футболом связаны главные вехи и его тренерской карьеры: с 2011 по 2020 гг. он занимал разные посты в ФК «Ростов», в том числе главного тренера.

Кроме того, он успел потренировать и на родине. В 2009-2011 гг. Гамула возглавлял ужгородский клуб «Закарпатье».

Игорь Гамула был любимцем журналистов за свои яркие пресс-конференции и интервью, в ходе которых тренер не стеснял себя в выражениях.

В 2014 году футбольный специалист угодил в громкий скандал, о котором подробно писали западные СМИ. Отвечая на вопрос об одном из футболистов, Гамула пошутил, что в «Ростове» уже есть пять темнокожих игроков и шестой им не нужен. Он добавил, что эти темнокожие футболисты могли заразить других игроков команды вирусом Эбола, так как у них была повышенная температура, после чего Гамула оговорился, что это была шутка.