Претензии у Креминя возникли конкретно к 11 депутатам:
- представителям ОПЗЖ Артему Ильюку, Максиму Невенчанному, Владиславу Чайке, Руслану Москаленко, Елизавете Трищанович и Евгению Пруднику,
- члену «Нашего края» Сергею Кантору,
- «Слуге народа» Татьяне Домбровской,
- представителям Партии Шария Андрею Кучеренко и Татьяне Кравчук.
Последняя уже успела отреагировать на запрос омбудсмена в своем Telegram-канале.
«Какой кошмар! Срочно нужно принять меры. Спасибо личному пиарщику Креминю за юмор! Вопрос: где будем расстреливать людей, которые в черном списке Креминя? И вот еще что: горсовет не уполномочен брать у меня пояснения. Хочет Креминь от меня пояснений, пусть мне и шлет свои вопросы!» — написала Кравчук.
Большинство ее подписчиков согласилось с доводами депутата, а отдельные пользователи задались вопросом, почему Креминь только сейчас предъявил претензии, ведь сессия была 17 ноября.
Кстати, Николаевская область богата на «языковые» события. Так, в феврале этого года на заседание Николаевского горсовета вломились представители «Нацкорпуса», чтобы лично следить за речью депутатов. Тогда мэру города Александру Сенкевичу пришлось взять на себя роль переводчика-синхрониста, дублируя для националистов русскую речь по-украински.
Также ранее Креминь пытался переименовать ряд населенных пунктов Николаевской области, в частности город Первомайск. Однако депутаты местного горсовета эту его идею не разделили.