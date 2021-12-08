Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал, чтобы в срок до 9 декабря депутаты Николаевского горсовета положили ему на стол объяснительные о том, почему на сессии 17 ноября говорили по-русски. Местное издание «НикВести» сообщило об этом 8 декабря

Претензии у Креминя возникли конкретно к 11 депутатам:

представителям ОПЗЖ Артему Ильюку , Максиму Невенчанному , Владиславу Чайке , Руслану Москаленко , Елизавете Трищанович и Евгению Пруднику ,

, , , , и , члену «Нашего края» Сергею Кантору ,

, «Слуге народа» Татьяне Домбровской ,

, представителям Партии Шария Андрею Кучеренко и Татьяне Кравчук.

Последняя уже успела отреагировать на запрос омбудсмена в своем Telegram-канале.

«Какой кошмар! Срочно нужно принять меры. Спасибо личному пиарщику Креминю за юмор! Вопрос: где будем расстреливать людей, которые в черном списке Креминя? И вот еще что: горсовет не уполномочен брать у меня пояснения. Хочет Креминь от меня пояснений, пусть мне и шлет свои вопросы!» — написала Кравчук.

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Кстати, Николаевская область богата на «языковые» события. Так, в феврале этого года на заседание Николаевского горсовета вломились представители «Нацкорпуса», чтобы лично следить за речью депутатов. Тогда мэру города Александру Сенкевичу пришлось взять на себя роль переводчика-синхрониста, дублируя для националистов русскую речь по-украински.

Также ранее Креминь пытался переименовать ряд населенных пунктов Николаевской области, в частности город Первомайск. Однако депутаты местного горсовета эту его идею не разделили.