Россия и США имеют одинаковую позицию по итоговому решению конфликта в Донбассе, и различие состоит только в подходе. Об этом 7 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил политический эксперт Руслан Бортник

«Все карты и рычаги в руках у Путина». СМИ США о переговорах президентов России и США © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоялись 7 декабря по видеосвязи. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала в разговоре. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, в ходе переговоров Москве и Вашингтону удалось заключить большую сделку, предметом которой является Украины.