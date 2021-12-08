«Мы все забываем о том, что на самом деле концептуальных различий в американском и российском подходе к донбасской проблеме Украины нет. То есть и российские и американский подход предусматривает, как нормальность возвращения Донбасса в качеств автономии в состав Украины… Между ними нет проблем в концептуальном видении, между ними есть проблемы в тактике и алгоритме и шагах этого возвращения», — заявил он.
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена состоялись 7 декабря по видеосвязи. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала в разговоре. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.
По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, в ходе переговоров Москве и Вашингтону удалось заключить большую сделку, предметом которой является Украины.