«Я считаю, что возможно сегодня таки состоялась большая сделка между Россией и США, о которой давно говорили. И то, что встреча продолжалась недолго, около двух часов, просто говорит о том, что она, очевидно, была очень хорошо подготовлена и основные позиции были согласованы. Поэтому я допускаю, что мы не узнаем вех пунктов, о которых договорились», — заявил он.
Также Суслов отметил, что согласно обнародованным заявлениям по итогам переговоров, стало известно, что обсуждался вопрос не только Украины, но и взаимоотношений с Ираном и Китаем. По его словам, для США было исключительно важно иметь и подготовить «какие-то дополнительные аргументы, как предмет торга». Он отметил, что Украина тоже могла им стать.
Переговоры лидеров РФ и США 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.