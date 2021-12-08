Итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена свидетельствуют о том, что решения, которые были достигнуты, скрыты от общественности. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» 7 декабря выразил эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов

«Я считаю, что возможно сегодня таки состоялась большая сделка между Россией и США, о которой давно говорили. И то, что встреча продолжалась недолго, около двух часов, просто говорит о том, что она, очевидно, была очень хорошо подготовлена и основные позиции были согласованы. Поэтому я допускаю, что мы не узнаем вех пунктов, о которых договорились», — заявил он.

Советник Ермака прокомментировал беседу Путина и Байдена © sud.ua

Переговоры лидеров РФ и США 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.