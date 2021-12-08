Офис президента (ОП) Владимира Зеленского начал мощную кампанию по дискредитации журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сам журналист сообщил 7 декабря в эфире программы «Время Голованова» на «Украина 24»

На Украине будут торговать яйцами журналиста Гордона © Facebook, Дмитрий Гордон

«Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать… почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы, искали компромат», — заверил он.

Журналист отметил, что спецслужбы передали ему методичку, в которой описана борьба с журналистом.

«Вот вам аналитичка из Службы безопасности Украины: "Зеленский спустил собак на Гордона", пишут. Ну, кстати, что собак — это правда, людьми их не назовешь», — сказал Гордон.

По его данным, на кампанию по его дискредитации только за неделю потратили 150 тысяч долларов.

«На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фанклуба выступает сам президент Владимир Зеленский. Против меня работают бывшие советские ГРУшники Пальчевский и Куликов, которые приходят на телеканалы по квоте ОП. Конечно, большая ошибка ОП заключается в том, что они поручили кампанию по борьбе со мной возглавить Сергею Лещенко» — добавил журналист.

В ноябре Гордон в эфире этого же канала озвучил несколько острых тезисов в отношении президента. В частности, он заявил, что глава государства для него умер. Кроме того, он заверил, что страной управляет не Зеленский, а глава его офиса — Андрей Ермак. Через несколько дней глава государства в ходе пресс-марафона назвал Гордона «позорищем».

Также Гордон размещал снимок в компании экс-политиков и известных медийных личностей Украины, намекая на связь собравшихся с олигархом Ринатом Ахметовым, которому СМИ приписывают противостояние с Зеленским.