Украина должна выступить с заявлением о том, как она видит свой суверенитет, учитывая итоги переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Такое мнение вечером 7 декабря в эфире телеканала «Наш» выразил бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш

«Я убежден абсолютно, что сегодня стороны ни к чему не пришли. Об этом свидетельствует заявление России, где фактически речь идет о перебрасывании мяча с одной стороны на другую, и нет никакой конкретики. Еще раз. Переговорные группы были после "Женевы". Они тоже ни к чему не пришли, не остановили эскалацию на границе с Украиной. Поэтому мне кажется, что сегодня мяч в Киеве. Киеву нужно сделать выводы и сделать свое контрнаступление», — заявил Гавриш. «Все карты и рычаги в руках у Путина». СМИ США о переговорах президентов России и США © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его словам, Украина должна заявить о своей позиции по этому процессу, где она находится, и как видит свой суверенитет.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена 7 декабря проводились онлайн. В заявлении пресс-службы Кремля говорится, что украинская тематика преобладала. Москва констатировала отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей.