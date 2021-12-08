Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря поделился ожиданиями от беседы лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает «РБК-Украина»

«Важнейшая дуэль со времён холодной войны»: что мировые СМИ пишут о разговоре Путина и Байдена © AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel

Он считает, что состоявшаяся беседа является частью широкого диалога, который был начат еще полгода назад и не сводится только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне.

«Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил он.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря. В частности, американский лидер выразил обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации.

В свою очередь, Путин указал на то, что НАТО предпринимает опасные попытки осваивать территорию Украины. Он отметил, что не следует перекладывать на Россию ответственность за ситуацию на Украине, так как именно НАТО наращивает военный потенциал у российских границ.