США не включили в проект оборонного бюджета санкции по российскому суверенному долгу, сказано в тексте законопроекта

«Никакого такта»: Украинский депутат об отсутствии санкций по «Северному потоку-2» от США © Facebook, Макс Бужанский

При этом он предполагает, что на инициативу военного сдерживания России будет потрачено 4 миллиарда долларов.

На днях стало известно, что США подготовили новый санкционный пакет в отношении России, предусматривающий в том числе отключение от SWIFT. Применить его планируется в случае военного вторжения Москвы на Украину. Авторы документа оценивают его как «чертовски агрессивный». Кроме того, в нем заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга президента Владимира Путина.

Накануне украинский депутат Максим Бужанский пошутил, что США могли бы подождать «для приличия» и убрать санкции против России на следующий день после беседы лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а не спустя полчаса.