Российский лидер Владимир Путин во время переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря предложил обнулить все имеющиеся ограничения на функционирование посольств, сообщили в Кремле

Путин напомнил Байдену о «красных линиях» России © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Накануне состоялись переговоры двух лидеров. После оба президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Также главы государств обсудили вопросы кибербезопасности и региональные темы, в том числе Иран, сообщили в Белом доме. Байден и Путин выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

В Кремле отметили, что в целом разговор носил «откровенный и деловой характер».

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.