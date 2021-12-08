Отмечается, что данный шаг мог бы послужить нормализации других аспектов отношений Москвы и Вашингтона.
Накануне состоялись переговоры двух лидеров. После оба президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Также главы государств обсудили вопросы кибербезопасности и региональные темы, в том числе Иран, сообщили в Белом доме. Байден и Путин выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.
В Кремле отметили, что в целом разговор носил «откровенный и деловой характер».
Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.