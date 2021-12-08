Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с американским лидером Джо Байденом 7 декабря заявил ему о «красных линиях» Москвы. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости

Андрей Золотарев: Путин и Байден договорятся о правилах конфронтации по украинскому вопросу © Facebook, Золотарев Андрей В преддверии переговоров с Путиным Байден отказался уважать чьи-либо «красные линии» по ситуации с Украиной. Таким образом американский лидер прокомментировал заявления о том, что Москва считает «красными линиями» размещение вооружений на Украине, в частности гиперзвукового оружия, и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. Накануне состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.