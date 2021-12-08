Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский 7 декабря в своем Telegram отреагировал на отсутствие «Северного потока-2» в списке санкций США

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Владимира Путина и Джо Байдена.

«Никакого такта», — написал он.

Оборонный бюджет США на предстоящий финансовый год был представлен без санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Американские власти не стали вводить ограничения ни против газопровода, ни против госдолга России, ни против российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Несмотря на это, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об ожиданиях США, что газопровод «Северный поток-2» будет остановлен в случае, если Россия вторгнется на Украину. Она отметила, что США уже консультируются с новым правительством Германии по этому поводу. От его позиции зависит реализация проекта.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Также Москва не раз говорила, что никому не угрожает и никакого «вторжения» не планирует.

Накануне состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видеоконференцсвязи.