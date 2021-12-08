Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность эвакуации американских граждан с территории Украины на фоне сообщений о возможном «российском вторжении». Об этом 7 декабря сообщил CNN

Financial Times объяснила, как США удалось убедить Европу во «вторжении» РФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк прорабатывает ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации, от небольшой эвакуации государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан.

Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации — самолеты по-прежнему летают из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждения планов по эвакуации являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько источников телеканала.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.