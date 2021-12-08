Золотарев отметил, что в 2014-2015 годах Германия не хотела допустить в Донбассе повторения событий в Югославии, поэтому была более активна, но в последнее время ее активность в урегулировании конфликта на востоке Украины уменьшилась.
«Увы, влияние тех же Британии и США куда сильнее, чем влияние Германии. Это мы видели и в том, как обстояли дела в бытность канцлером Ангелы Меркель», — указал эксперт.
Несмотря на то что Германия является участником «нормандского формата» урегулирования ситуации в Донбассе, для нового канцлера Олафа Шольца это также не приоритетный вопрос, заключил Золотарев.
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При этом, по мнению политтехнолога Марата Баширова, США все же могли подготовить подарок к вступлению в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца и попытаются надавить на Киев с целью имплементации «формулы Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера» — механизм постепенной реализации особого порядка местного самоуправления в Донбассе и проведения местных выборов, была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года.