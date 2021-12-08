Примерно через два года Украина для китайских бизнесменов ничем не будет отличаться от типичной африканской страны, спрогнозировал в интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий

За «Мотор Сич»: китайские инвесторы намерены отсудить у Украины 4,5 миллиарда долларов © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

«Вопрос уже по большей части технический. Сколько он займет времени, зависит от массы вещей. Но то, что вопрос решать придется, это точно. А в другие места придут другие решальщики», — полагает американист.

При этом сейчас США пока могут блокировать сделки между украинскими предприятиями и китайскими инвесторами, отметил он. Но когда США перестанут контролировать действия инвесторов на Украине, китайцы заберут всё, что захотят, предостерег эксперт.

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Ранее власти Украины в нарушение договора с КНР национализировали авиастроительное предприятие «Мотор Сич» — как отмечают эксперты, это было сделано по указанию США. Китайские бизнесмены подали в суд на Украину и требуют 4,5 млрд долларов в качестве возмещения убытков.