По словам Дробницкого, Украина нужна внешним игрокам, чтобы держать руку на энергетическом балансе Европы — в частности, в этом был один из смыслов событий 2014 года. За контроль над ней отвечала семья Байденов, напомнил он.
«Сейчас через "Северный поток-2" они договорились с "зелеными" и немецким бизнесом, поэтому проект заработает на полную мощь, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле Украина не нужна», — сказал американист.
Сейчас Украина нужна странам Запада как символ, точка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона, но как только ее тема перестанет мелькать на страницах американских газет и по ТВ, там потихонечку начнется развал, отметил он.
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Тогда какие-то части Украины попадут в орбиту России, какие-то — в орбиту других стран, оставшиеся станут зонами постоянного вялотекущего конфликта, заключил Дробницкий.
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