Страна, которая находится под внешним управлением, причем внешние силы тянут ее в разные стороны, как лебедь, рак и щука, точно распадется, указал в интервью Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий

По словам Дробницкого, Украина нужна внешним игрокам, чтобы держать руку на энергетическом балансе Европы — в частности, в этом был один из смыслов событий 2014 года. За контроль над ней отвечала семья Байденов, напомнил он.

«Сейчас через "Северный поток-2" они договорились с "зелеными" и немецким бизнесом, поэтому проект заработает на полную мощь, несмотря ни на какие санкции. В этом смысле Украина не нужна», — сказал американист.

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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211207/1032820667.html очка для риторики, переговоров и противоборства кланов внутри Вашингтона.

Тогда какие-то части Украины попадут в орбиту России, какие-то — в орбиту других стран, оставшиеся станут зонами постоянного вялотекущего конфликта, заключил Дробницкий.

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