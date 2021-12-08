США по отношению к Украине прекрасно устроил бы статус-кво, а не союзнические обязательства. Об этом сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру

Кто хочет войны, тот ее получит: что на Украине думают о переговорах Путин — Байден © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

«Поэтому все нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно», — сказал Дробницкий.

И даже если Украина устоит по итогам этого саммита, то в перспективе она все равно не устоит, предположил эксперт.

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