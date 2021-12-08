Притом что западные и российские СМИ утверждают, что тема Украины будет основной на виртуальном саммите президентов США и РФ, Соединенным Штатам нужен просто саммит, а не обсуждение Украины, отметил Дробницкий. Решать проблемы Киева США уже устали, пояснил американист.
«Поэтому все нервничают, хотя прекрасно понимают, что это уже совсем нерешаемый вопрос, ни для Запада, ни для киевской элиты, созданной в 2014 году абсолютно искусственно», — сказал Дробницкий.
И даже если Украина устоит по итогам этого саммита, то в перспективе она все равно не устоит, предположил эксперт.
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