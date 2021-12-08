«После 2014 года мы можем говорить не только о Черноморском геополитическом регионе, но о Каспийско-Черноморским геостратегическом пространстве, где доминируют силы ЧФ и Южного военного округа, 4-й армии ВВС и ПВО. На этом пространстве любой имеющийся здесь противник будет гарантированно уничтожен», — сказал Горбачев.
Он добавил, что в случае вмешательства в конфликт стран Запада пришлось бы применять ядерное оружие, однако такое развитие ситуации «не хотелось бы представлять».
А в случае локального конфликта с Украиной это было бы «избиение младенцев» — поскольку флот Украины — это «опереточное» объединение полутора десятков разнородных плавсредств, подчеркнул эксперт.
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