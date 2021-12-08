Чтобы противостоять оппонентам в уже ведущейся Четвертой мировой войне, России необходимо и качественно, и количественно усиливать военный потенциал. Об этом сказал капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в интервью изданию Украина.ру

Всему виной Днепр. Украинские аграрии начали вооружать пограничников © Facebook, пресс-служба ГПСУ

Эксперт отметил, что у РФ нет явных союзников (за исключением нескольких стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки), а военная мощь, по его словам, недостаточна.

«Хотя после понесенных колоссальных утрат она частично восстановлена, но в вооружении важно не только его качество, но и количество… Кораблей должно быть значительно больше», — указал Горбачев.

Он напомнил, что в эпоху СССР на Черноморье было 60 подводных лодок, а сейчас всего 7, причём одна из них в ремонте, и хотя это великолепные, оснащенные «Калибрами» подлодки, однако они эксплуатируются настолько интенсивно, что быстро выбивают свой моторесурс.

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