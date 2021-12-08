По словам Горбачева, можно говорить о ведущейся Четвертой мировой войне, причем на многих направлениях Россия терпит очевидное поражение.
Эксперт отметил, что у РФ нет явных союзников (за исключением нескольких стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки), а военная мощь, по его словам, недостаточна.
«Хотя после понесенных колоссальных утрат она частично восстановлена, но в вооружении важно не только его качество, но и количество… Кораблей должно быть значительно больше», — указал Горбачев.
Он напомнил, что в эпоху СССР на Черноморье было 60 подводных лодок, а сейчас всего 7, причём одна из них в ремонте, и хотя это великолепные, оснащенные «Калибрами» подлодки, однако они эксплуатируются настолько интенсивно, что быстро выбивают свой моторесурс.
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