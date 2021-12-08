США и НАТО не рассчитывают, что можно атаковать Крымский мост или пробить брешь в обороне Крыма. Расчет строится на том, чтобы взять Россию в клещи. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Эксперт пояснил, что помимо Одессы и Николаева, где НАТО наращивает военное присутствие, существует еще и глубоководный порт Анаклия в Грузии, в котором американский генподрядчик при использовании европейских фирм проводит срочные работы, и который находится в полутора километрах от Абхазии и очень близко к Новороссийску.

«Нас берут в клещи — с одной стороны — Одесса, с другой — Анаклия. И Грузия остается вернейшей логистической базой НАТО на Кавказе, на фоне того, что Турция играет в якобы независимость и отстраненность», — констатировал Артамонов.

Опасность присутствует, но Россия к ней готова, причем готова в разы больше, чем 20 лет назад, когда, к сожалению, ее корабли были не совсем на плаву, заключил собеседник издания.

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