Ранее на фоне очередного роста напряжённости в Черном море вышла статья офицера ВМС США Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.
Трудно сказать, насколько серьезно нужно относиться к этому плану, но нельзя сбрасывать Турцию со счетов с ее неоосманизмом, потому что от этого плана не отказываются, рассуждает эксперт.
«Есть и другие элементы. США и Великобритания рассуждают, что если они не могут втащить в Черное море готовые корабли, то, следовательно, надо там их построить. Это я о Николаеве и верфях, которые британцы собираются строить в акватории Азовского моря. Да, там вроде бы неглубоко, но они отвечают, что можно построить «москитный флот»», — указал Артамонов.
Также была информация, с авиабазы Инджирлик в Турции планирующие атомные бомбы переместили к Румынии, а это уже близко к Украине, Молдавии и России, отметил специалист.
В этом смысле происходит наращивание военного присутствия НАТО в Черном море, и это должно волновать Россию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.