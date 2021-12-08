Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который вроде бы дружит с Россией, не отказался от задумки прорыть еще один канал между Черным и Средиземными морями, чтобы обойти конвенцию Монтре и направлять туда любые корабли, какие он захочет, рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов Брайана Харрингтона, в которой он выразил мнение, что проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в регионе. Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет.

Трудно сказать, насколько серьезно нужно относиться к этому плану, но нельзя сбрасывать Турцию со счетов с ее неоосманизмом, потому что от этого плана не отказываются, рассуждает эксперт.

«Есть и другие элементы. США и Великобритания рассуждают, что если они не могут втащить в Черное море готовые корабли, то, следовательно, надо там их построить. Это я о Николаеве и верфях, которые британцы собираются строить в акватории Азовского моря. Да, там вроде бы неглубоко, но они отвечают, что можно построить «москитный флот»», — указал Артамонов.

Также была информация, с авиабазы Инджирлик в Турции планирующие атомные бомбы переместили к Румынии, а это уже близко к Украине, Молдавии и России, отметил специалист.

В этом смысле происходит наращивание военного присутствия НАТО в Черном море, и это должно волновать Россию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.