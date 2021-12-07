Только авария на балканском трубопроводе позволила Украине закупит немного импортного газа в ноябре, следует из сообщения пресс-службы «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) 7 ноября

Дело — дрова. Выживет ли Украина без газа и угля © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк

После торжественного отказа от прямых закупок российского газа Украина покупала его же, но у европейских посредников по схеме так называемого виртуального реверса: просто отбирая транзитный газ из своей трубы и потом расплачиваясь с клиентом «Газпрома» в ЕС.

Более половины всего импортного газа Украина в 2021 году закупила по этой схеме у Венгрии, и отказ Будапешта от украинского маршрута транзита стал серьезным ударом для Киева.

Это стало следствием агрессивной политики Киева в отношении венгров, компактно проживающих в украинском Закарпатье.

Однако Украине повезло: в ночь на первое ноября на Трансбалканском газопроводе, поставляющем газ в Венгрию, случилась авария, и поставки в эту страну выросли на 40% до 314,2 млн кубометров.

Именно Венгрия и продала на Украину 11,2 млн кубов газа — весь объем импорта в ноябре.

Задача — оставить Украину без газа: Коломойский начинает и выигрывает © скриншот видео "BIHUS info" данным ОГТСУ, после отказа Венгрии резко уменьшила продажи газа на Украину и Словакия, которая также имела возможности продавать газ Киеву.

Такое резкое сокращение импорта газа на Украину скорее всего произошло из-за высоких цен на европейском спотовом рынке: Украина просто не имеет финансового ресурса на закупку газа в таких условиях.

Следует отметить, что в период низких цен на споте Киев отказался от подписания с европейскими контрагентами долгосрочных контактов на закупку газа. Такие контракты могли бы помочь Украине сгладить ценовые колебания на рынке.

Между тем отказ от долгосрочных контрактов на ископаемые энергоносители является одним из требований европейской бюрократии в свете программы декарбонизации энергетики.