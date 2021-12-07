В западных СМИ этой встрече придается огромное значение, предполагается, что Байден должен остановить «российское вторжение на Украину».
В Кремле наоборот считают, что никаких прорывов и судьбоносных решений от переговоров ожидать не стоит.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разговор лидера России со своим американским коллегой проходит в период резкой эскалации напряженности в Европе, и именно это нужно обсудить на высшем уровне.
Песков также отметил, что в преддверии встречи в СМИ публиковалось большое количество лживой информации. В частности — сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.