Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден начали ожидаемые переговоры по защищенной линии видеосвязи, сообщает РИА Новости 7 декабря

«Важнейшая дуэль со времён холодной войны»: что мировые СМИ пишут о разговоре Путина и Байдена © AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel

В Кремле наоборот считают, что никаких прорывов и судьбоносных решений от переговоров ожидать не стоит.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разговор лидера России со своим американским коллегой проходит в период резкой эскалации напряженности в Европе, и именно это нужно обсудить на высшем уровне.

Песков также отметил, что в преддверии встречи в СМИ публиковалось большое количество лживой информации. В частности — сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.