«Важнейшая дуэль со времён холодной войны»: что мировые СМИ пишут о разговоре Путина и Байдена
«Важнейшая дуэль со времён холодной войны»: что мировые СМИ пишут о разговоре Путина и Байдена
© AFP, MANDEL NGAN, Mikhail Metzel
В западных СМИ этой встрече придается огромное значение, предполагается, что Байден должен остановить «российское вторжение на Украину».

В Кремле наоборот считают, что никаких прорывов и судьбоносных решений от переговоров ожидать не стоит.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разговор лидера России со своим американским коллегой проходит в период резкой эскалации напряженности в Европе, и именно это нужно обсудить на высшем уровне.

Песков также отметил, что в преддверии встречи в СМИ публиковалось большое количество лживой информации. В частности — сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. 