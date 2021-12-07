В 2021 году Украины искали в Google сериал «Игра в кальмара», шоу «Холостяк» и ответ на вопрос, что такое симпл-димпл. Такие итоги к концу года подвел самый популярный в мире поисковик, передает «КП в Украине» 7 декабря

Самыми популярными поисковыми запросами стали «Евро 2020», «Игра в кальмара», «Холостяк 2021», «Классрум», «Украина Англия», «Усик Джошуа», «Евровидение 2021», «Украина Швеция», «Олимпиада 2021» и «Вступ 2021»

Google признался в цензуре интернета. Свобода слова на Западе перестала быть абсолютной © AP, Virginia Mayo Александре Усике, блогере Алексее Навальном, певице МакSим, радикальном активисте Сергее Стерненко, участнице шоу «Холостяк» Адель Асанти, актере Алеке Болдуине, спортсмене и депутате Жане Беленюке, президенте США Джо Байдене, певице Злате Огневич и футболисте Андрее Ярмоленко.

Среди утрат украинцев больше всего интересовала смерть британского принца Филиппа. Также жителей страны не оставила равнодушными гибель актеров Владимира Меньшова и Жана-Поля Бельмондо.

Из фильмов украинцы чаще всего искали «Веном 2», среди сериалов — «Игру в кальмара». Самым популярным телешоу, исходя из запросов, стал «Холостяк».

Кроме того, в 2021 году с помощью Google украинцы пытались выяснить, что такое симпл-димпл, «абоба», формалин и поп-ит, а также как умер герой мультфильма «Губка Боб» Сквидвард и как выйти замуж.