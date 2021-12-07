Лидер украинской праворадикальной группировки С14* Евгений Карась призвал сторонников приходить на протестную акцию у посольства Германии. Об этом он написал в Telegram 7 декабря

Новая атака на «Северный поток — 2»: cумели ли США выбрать в Германии свое правительство © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«ФРГ одной рукой поддерживает кремлевских нацистов и "Северный поток-2". А другой — леворадикальных террористов и наркоторговлю в немецком клубе К41 в Киеве. Придем напомнить, что мы все хорошо видим и помним», — написал Карась.

Он проиллюстрировал анонс митинга фото канцлера Ангелы Меркель с усами как у Гитлера и президента РФ Владимира Путина с усами как у Сталина.

Ранее в Германии выступили против возможного введения США новых санкций против газопровода «Северный поток-2».

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру его сертификации, однако разрешило швейцарской фирме-оператору проекта Nord Stream 2 AG зарегистрировать в Германии филиал для управления немецким участком трубы.

Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко назвал это решение Германии «издевательством».

* Деятельность организации запрещена в РФ