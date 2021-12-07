Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Summit Children, который проводился в рамках работы международного детского фонда ЮНИСЕФ. Для этого мероприятия супруга президента выбрала ярко красный наряд, ставший в итоге самостоятельным объектом обсуждения. Соответствующий пост на странице Зеленской в Instagram появился 7 декабря

В тексте публикации первая леди рассказала о голодавших в Великую Отечественную войну детях и подчеркнула, что сейчас детское питание должно стать одним из приоритетов государства.

«А что же ты кровавая жена, кровавого клоуна об убитых детях Донбасса не вспоминаешь, а ведь они погибли с твоего молчаливого согласия», «Дешевка, которая дорого обходится бюджету Украины. Когда ты уже заткнешь свой фонтан вранья?», — отреагировали люди.

Многие пользователи обратили внимание, что для речи о детях и войне Зеленская символично выбрала брючный костюм алого цвета от бренда AMG, который дополнила брошью от Lake Studio и бежевыми лодочками.

Между тем, отдельные фолловеры Зеленской отметили, что в этот раз ее образ на удивление оказался удачным. Первую леди часто критикуют за любовь к мешковатым костюмам, которые выглядят на ней не лучшим образом.