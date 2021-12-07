Таможенники Молдавии изъяли у двух уроженцев Украины партию красной икры, которую мужчины примотали к себе пищевой пленкой и спрятали под одежду. Об этом 7 декабря сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook

«Лишить гражданства и досвидос»: история с конфликтом в такси из-за мовы получила продолжение © depositphotos.com «Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове. Поскольку «гениальный план» провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины», — говорится в сообщении. Также отмечается, что контрафактный продукт изъяли представители таможенной службы Молдавии.