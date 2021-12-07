Случай произошел в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное». Через него злоумышленники пытались провезти на себе 154 банки икры.
«Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой пленкой. По словам украинцев, вкусности предназначались для дедушки в Молдове. Поскольку «гениальный план» провалился, мужчины отказались продолжать свое путешествие и вернулись на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что контрафактный продукт изъяли представители таможенной службы Молдавии.