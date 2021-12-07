Ряд депутатов из нескольких комитетов укаинского парламента зарегистрировали законопроект в рамках Стратегии экономического развития Донбасса, который предусматривает введение специального режима для бизнеса в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий документ 7 декабря обнародован на сайте Верховной Рады 7 декабря

Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины Речь идет о территории Луганской и Донецкой областей, которые подконтрольны Киеву. Ранее Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой предлагается создать территории приоритетного развития в Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.