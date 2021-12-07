Ряд депутатов из нескольких комитетов укаинского парламента зарегистрировали законопроект в рамках Стратегии экономического развития Донбасса, который предусматривает введение специального режима для бизнеса в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий документ 7 декабря обнародован на сайте Верховной Рады 7 декабря
Документ передан на рассмотрение руководства парламента, однако текст пока не представлен.
Речь идет о территории Луганской и Донецкой областей, которые подконтрольны Киеву.
Ранее Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой предлагается создать территории приоритетного развития в Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.
Украина.ру на Youtube
Килинкаров объяснил, зачем США пустили фейк о военной активности РФ на границе с Украиной
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.