Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе
Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе
© пресс-служба президента Украины
Документ передан на рассмотрение руководства парламента, однако текст пока не представлен.

Речь идет о территории Луганской и Донецкой областей, которые подконтрольны Киеву.

Ранее Кабинет министров одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой предлагается создать территории приоритетного развития в Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов.