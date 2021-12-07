Уроженец Украины, певец Александр Панайотов признался, что в его жизни есть две большие мечты, которые уже много лет не могут реализоваться, заставляя музыканта переживать. Об этом 7 декабря написали «Дни.ру»

«Я в дурке шизанутый»: Усик рассказал о планах после завершения карьеры © Александр Усик/Инстаграм

Панайотов заявил, что это его «больная мозоль», а его коллеги даже посмеиваются над его бесплодным упорством.

«Как говорится: только свистни — и он появится», — прокомментировал ситуацию музыкант, использовав цитату из диснеевского мультфильма «Черный плащ», где супергерой-селезень появляется там, где происходит какое-то преступление.

Вторая мечта, которая никак не сбывается, рассказал Панайотов — большая семья. Музыкант пояснил, что они с супругой много работают и поэтому просто не имеют временной возможности завести много детей.

Александр Панайотов — уроженец Запорожья, после окончания школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но закончить его так и не смог, так как активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.