Оказалось, что Панайотов уже успел поучаствовать в огромном количестве конкурсов и получить немало наград, а вот «Евровидение» ему никак не покоряется. Отбор на него артист пытался пройти уже много раз, но успеха пока не достиг.
Панайотов заявил, что это его «больная мозоль», а его коллеги даже посмеиваются над его бесплодным упорством.
«Как говорится: только свистни — и он появится», — прокомментировал ситуацию музыкант, использовав цитату из диснеевского мультфильма «Черный плащ», где супергерой-селезень появляется там, где происходит какое-то преступление.
Вторая мечта, которая никак не сбывается, рассказал Панайотов — большая семья. Музыкант пояснил, что они с супругой много работают и поэтому просто не имеют временной возможности завести много детей.
Александр Панайотов — уроженец Запорожья, после окончания школы поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусств на отделение эстрадного вокала, но закончить его так и не смог, так как активно участвовал в различных музыкальных конкурсах.