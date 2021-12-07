Украинский блогер Александр Рудоманов проехался на пригородной электричке и пришел в ужас от состояния состава и сервиса «Укрзализныци» в целом. Видео и фото, демонстрирующие реальное положение дел он разместил 7 декабря у себя в Facebook

По словам пассажира, на электричке No6914 «Киев-Бобровица» он прокатился 30 ноября, садился в Дарнице. Все плюсы и минусы увиденного подробно изложил в публикации.

«Что я могу сказать? Плюсы: тепло, продают колбасу. Минусы:в туалетах нет воды, машинист курит прямо в кабине, часть дверей не открывается, часть электронных табло не работает, остановки не объявляют. "Укрзализныця" — качество и сервис, верно?», — написал пассажир.

Воровать меньше или платить больше? Дилемма украинской модернизации © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

«Не хватает только цыган с медведями», «Я того машиниста когда-то, блин, запихаю головой в одно место. Уже ездил не раз так, что из щели в двери таким дымом перло, сдохнуть хотелось», «Одна общая проблема в том, что подвижной состав изношен и требует полного обновления, это не вина машинистов. Обновляйте состав, и все у вас будет работать. Критиковать все умеют, а помогать не все», — отреагировали пользователи.

Было среди комментариев и сообщение от компании «Укрзализныця».

«Искренне извиняемся за отрицательный опыт, который Вы получили от поездки на пригородном электропоезде. Информация уже передана в соответствующее подразделение», — гласило обращение.

К слову, ситуация у акционерного общества «Укрзализныця» действительно сложная, предприятие закончило 2020 год с убытком 11,9 млрд гривен против прибыли 2,98 млрд гривен в 2019 году. При этом руководство компании регулярно обвиняют в отмывании денег и нецелевом расходовании средств.