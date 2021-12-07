Около 150 выходцев с Украины потребовали возле посольства в Чехии поддержать закрытые на их родине оппозиционные телеканалы, чтобы украинцы могли получать различную информацию. Об этом 7 декабря сообщил руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский в Facebook

Демократическая цензура: почему на Украине закрыли три телеканала © Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV / Facebook, скриншот с видео NEWSONE TV / Перейти в фотобанк

По словам Марчевского, посольство вызвало полицию с формулировкой «нападение на посольство». Сотрудники полиции во главе с начальником районного отдела, «посмотрели на мирную акцию, посмеялись над посольством и уехали».

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK.