«По приглашению украинской диаспоры в Чехии, приняли участие в митинге в поддержку закрытых оппозиционных телеканалов. На митинге было более 150 человек… Они требуют вернуть им доступ к качественной информации!», — написал он.
По словам Марчевского, посольство вызвало полицию с формулировкой «нападение на посольство». Сотрудники полиции во главе с начальником районного отдела, «посмотрели на мирную акцию, посмеялись над посольством и уехали».
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK.