Инцидент произошел в Киеве в понедельник, 6 декабря, когда пассажирка такси сказала своему спутнику, что «ненавидит украинскую мову». Водитель машины счел эти слова оскорбительными для себя и остановил машину, предложив клиентам выйти.
«Ну и все, давайте вы выйдете и найдете таксиста, который тоже ненавидит украинскую мову», — сказал он.
После 15 минут разбирательств и споров на повышенных тонах пассажиры всё-таки покинули авто, однако во вторник, 7 декабря, когда видео их конфликта с таксистом разлетелось по соцсетям, решили извиниться.
«Я просмотрела…Извините, мы реально перегнули палку», — сказала пассажирка.
Водитель такси никак не прокомментировал слова женщины, однако уточнил, что в полицию обращаться не намерен.
«Не нужно уподобляться таким людям, водитель поступил как профессионал», «Молодец водитель, ждем когда государств так же "высадит" всех украиноненавистников за границу», «Всем, кто ненавидит Украину и украинский язык – добро пожаловать в Рашку», «За такое прощать нельзя, за такое нужно избавлять от "лишних" конечностей», «Лишить гражданства и досвидос, задолбали со своими извинениями», — оценили событие украинские пользователи.
Подобные случаи стали все чаще происходить на Украине с тех пор, как в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации, обязав бизнес, общественные организации и чиновников общаться с людьми исключительно на украинском.