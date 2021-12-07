В Киеве таксист высадил пассажиров после их заявлений об украинском языке. Он вернул им деньги за поездку, а в ответ получил ругательства и оскорбления. Однако пассажиры решили извиниться. Об этом сообщается в сюжете ТСН

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«Ну и все, давайте вы выйдете и найдете таксиста, который тоже ненавидит украинскую мову», — сказал он.

После 15 минут разбирательств и споров на повышенных тонах пассажиры всё-таки покинули авто, однако во вторник, 7 декабря, когда видео их конфликта с таксистом разлетелось по соцсетям, решили извиниться.

«Я просмотрела…Извините, мы реально перегнули палку», — сказала пассажирка.

Водитель такси никак не прокомментировал слова женщины, однако уточнил, что в полицию обращаться не намерен.

«Не нужно уподобляться таким людям, водитель поступил как профессионал», «Молодец водитель, ждем когда государств так же "высадит" всех украиноненавистников за границу», «Всем, кто ненавидит Украину и украинский язык – добро пожаловать в Рашку», «За такое прощать нельзя, за такое нужно избавлять от "лишних" конечностей», «Лишить гражданства и досвидос, задолбали со своими извинениями», — оценили событие украинские пользователи.

Подобные случаи стали все чаще происходить на Украине с тех пор, как в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон о тотальной украинизации, обязав бизнес, общественные организации и чиновников общаться с людьми исключительно на украинском.