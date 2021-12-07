Отвечая на вопрос, какую роль он мог бы сыграть в кино, боксер не только перечислил спектр своих будущих амплуа, но и даже «набросал» примерный сценарий одного из фильмов, где мог бы стать главным героем.
«Есть ли у меня потенциал в кино? Естественно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прям шизанутого-шизанутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке», — сказал спортсмен.
Чемпионом мира в супертяжелом весе Усик стал в ночь на 26 сентября, когда одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.
По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в марте-апреле будущего года.
Не так давно Усик намекнул, что бой-реванш может стать последним для него, так как он подумывает о завершении карьеры.