Украинский боксер, обладатель титулов чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик намекнул, что после завершения карьеры мог бы стать актером. Такое заявление он сделал 6 декабря в эфире YouTube канала Parimatch Ukraine

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«Есть ли у меня потенциал в кино? Естественно. Вообще нескромный ответ. Я бы попробовал себя в разных ролях. Я бы мог драму сыграть. Я не шучу. Мог бы комедию сыграть. Дурачка мог бы сыграть хорошо, прям шизанутого-шизанутого. Но в конце фильма оказалось бы, что я играю и весь этот сценарий я придумал. А я типа в дурке», — сказал спортсмен.

Чемпионом мира в супертяжелом весе Усик стал в ночь на 26 сентября, когда одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа, отобрав у последнего сразу четыре титула по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

Известно, что за бой украинец получил 3 миллиона фунтов, то есть почти 300 миллионов рублей.

По условиям контракта проигравшая сторона имела право на матч-реванш, чем Джошуа и воспользовался. По предварительным данным бой может состояться в марте-апреле будущего года.

Не так давно Усик намекнул, что бой-реванш может стать последним для него, так как он подумывает о завершении карьеры.