Офис президента (ОП) Украины Владимира Зеленского при помощи медиаменджеров и бизнесменов рассматривает возможность создания единого телеканала на базе нескольких каналов, чтобы освещать свою деятельность и работу правительства. Об этом 7 декабря сообщает «Телеграф»

Из-за конфликта между Владимиром Зеленским и бизнесменом Ринатом Ахметовым, которому принадлежат телеканалы «Украина» и «Украина 24», Офис президента запретил депутатам от «Слуги народа» ходить на эфиры телеканалов олигарха. Погребинский объяснил, почему каналы Ахметова перестали «облизывать» Зеленского © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«В сложившейся ситуации в ОП решили… переформатировать телеканал "Рада" и модернизировать государственный телеканал "Дом", расширив его вещание на всю Украину… Кроме того "реформы" затронут "24 канал", который принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового. Также на власть будет работать канал Live, который принадлежит застройщику и нардепу Вадиму Столару, и его новый киевский канал "Типичный Киев"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помогать Офису президента будет команда продюсера Алексея Семенова и менеджмент, работавший на канале «112 Украина» до его перехода к депутату Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку.

При этом первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что студия канала «Рада» расположится на втором и третьем этажах парламента, а также, в Кабмине. Студия будет выполнена в сине-желтых цветах с тризубом.