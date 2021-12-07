Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, ранее также состоявшая в Партии регионов, призналась, что Майдан помог ей сделать то, что она давно откладывала. Об увольнении из политиков спортсменка рассказала на днях в интервью на YouTube-канале DOROTYE

Муж Седоковой снова стал безработным © Янис Тимма/Инстаграм

«До сих пор мне откликается это. В то время на меня обрушилось много критики, потому что я не присутствовала на горсоветах. Я отсутствовала из-за соревнований, а от меня требовали, чтобы я сидела на сессиях. Я пыталась вникнуть, но поняла, что ничего не понимаю. Поняла, что нужно убегать. Слава богу, что я ушла. Когда начались все действия в конце 2013 года — это стало причиной ухода, то, что надо было давно сделать», — сказала она.

Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. Немало у спортсменки и Олимпийских наград: в 2012-м Харлан взяла бронзу, в 2016-м — бронзу и серебро, а в 2008-м — золото.