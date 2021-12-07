Спортсменка вспомнила, что «оказалась» в Партии регионов после успешной для себя Олимпиады в Пекине в 2008 году, но уже к 2013-му поняла, что допустила ошибку, и в политике ей не место.
«До сих пор мне откликается это. В то время на меня обрушилось много критики, потому что я не присутствовала на горсоветах. Я отсутствовала из-за соревнований, а от меня требовали, чтобы я сидела на сессиях. Я пыталась вникнуть, но поняла, что ничего не понимаю. Поняла, что нужно убегать. Слава богу, что я ушла. Когда начались все действия в конце 2013 года — это стало причиной ухода, то, что надо было давно сделать», — сказала она.
Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы. Немало у спортсменки и Олимпийских наград: в 2012-м Харлан взяла бронзу, в 2016-м — бронзу и серебро, а в 2008-м — золото.