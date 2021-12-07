Президент США Джозеф Байден рассматривает возможность назначения послом США на Украине главы американского посольства в Словакии Бриджит Бринк. Об этом 6 декабря сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники

«Ожидается, что Байден выберет Бриджит Бринк, опытного высокопоставленного профессионального дипломата, в качестве своей кандидатуры на пост посла США на Украине, по словам нынешних и бывших официальных лиц, знакомых с этим вопросом. Хотя окончательного решения еще не принято», — говорится в сообщении.

Бывший посол США на Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отметил в комментарии изданию, что администрация Байдена не подала кандидатуру, поэтому нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

Ранее американскую миссию на Украине возглавляли два поверенных в делах — занимавший должность посла США в 2006-2009 годах Уильям Тейлор и Кристина Квин, которая является временным главой миссии до сих пор.