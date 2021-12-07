Будущий канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ранее озвученную позицию своей страны, заявив, что Украина должна оставаться страной-транзитером российского газа. Его слова 7 декабря процитировали РИА Новости

«Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине. Мы знаем, что ситуация очень, очень серьезная. Поэтому ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно — нерушимость границ», — сказал политик.

Киев провоцирует своих кураторов, меняя позицию по нескольку раз на дню - Лавров © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Ясно, что Украина остается страной-транзитером газа. Мы сами уже позаботились о продлении контракта через спецпосланника. Мы продолжим это делать», — объявил Штольц.

Он резюмировал, что Берлин будет придерживаться достигнутых ранее газовых договоренностей, которые в том числе предполагают санкции в отношении РФ, если Москва будет использовать газ в политических целях.

Ранее руководство Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что несмотря на скорое введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» транзит голубого топлива через Украину полностью прекращен не будет.

Шольц приступит к обязанностям канцлера в среду, 8 декабря.