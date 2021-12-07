«Мы очень внимательно следим за ситуацией на Украине. Мы знаем, что ситуация очень, очень серьезная. Поэтому ясно, что мы недвусмысленно стоим за то, что нам важно — нерушимость границ», — сказал политик.
Он подчеркнул крайнюю важность роли диалога в этом вопросе и выступил за то, чтобы «нормандский формат» вновь стал эффектным.
«Ясно, что Украина остается страной-транзитером газа. Мы сами уже позаботились о продлении контракта через спецпосланника. Мы продолжим это делать», — объявил Штольц.
Он резюмировал, что Берлин будет придерживаться достигнутых ранее газовых договоренностей, которые в том числе предполагают санкции в отношении РФ, если Москва будет использовать газ в политических целях.
Ранее руководство Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что несмотря на скорое введение в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» транзит голубого топлива через Украину полностью прекращен не будет.
Шольц приступит к обязанностям канцлера в среду, 8 декабря.