Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба суда, передает РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской вменяют совершение действий, направленных на свержение конституционного строя или захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмену и участие в преступной организации. Ужасная угроза: Гончаренко рассказал, что Украина сделает с Поклонской © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В октябре Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил никогда не оставлять в покое Поклонскую. Киевские власти направили в МИД Кабо-Верде запрос об «экстрадиции» Поклонской. В дипведомстве государства проигнорировали обращение и назвали его шуткой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об абсолютном иммунитете Поклонской от подобных действий Украины.