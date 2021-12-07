«Стратегия Вашингтона на мировой арене для американских международников секретом не является. Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества», — сказала Захарова.
Она вспомнила про оценки американскими экспертами планов российского вторжения на Украину в свете сообщений прессы о визите российского президента Владимира Путина в Индию.
По словам дипломата, аналитики из Штатов откровенно констатировали, что состоявшаяся встреча говорит о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели».
Сообщения о якобы готовящемся наступлении вооруженных сил России на Украину появились в американской пресс в конце октября. Постепенно их поддержали многие высокопоставленные лица в Киеве.
Недавно журналисты из США назвали сроки российского вторжения — первые недели 2022 года. Москва необоснованные обвинения отвергает.