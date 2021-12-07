«Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким издевательствам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила — я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило», — вспомнила Сумская.
Актриса заявила также, что у нее было желание предпринять какие-то меры по этому поводу, пусть даже постфактум, но ее супруг предложил не вмешиваться и объяснил, что «взбивание пены» вокруг проблемы не приведет к ее решению. Тогда артистка с ним согласилась, но до сих пор, призналась она, думает, что должна была поднять вопрос.
Сумская является обладательницей званий заслуженной артистки Украины и народной артистки страны. Первую роль — Панночки — она сыграла в 1983 году в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки».
С 1996 года актриса замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет.