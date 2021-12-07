Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что ее младшая дочь Анна Борисюк во время учебы в школе подвергалась травле. Об этом артистка заявила на днях в эфире канала Live

«Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким издевательствам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила — я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило», — вспомнила Сумская.

Актриса заявила также, что у нее было желание предпринять какие-то меры по этому поводу, пусть даже постфактум, но ее супруг предложил не вмешиваться и объяснил, что «взбивание пены» вокруг проблемы не приведет к ее решению. Тогда артистка с ним согласилась, но до сих пор, призналась она, думает, что должна была поднять вопрос.

Муж Седоковой снова стал безработным © Янис Тимма/Инстаграм

С 1996 года актриса замужем за коллегой Виталием Борисюком, у пары есть общая 18-летняя дочь. А старшей дочери Сумской от первого брака сейчас 30 лет.