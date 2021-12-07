Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию России на предстоящих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА Новости 7 декабря

Нашел виноватого: Блинкен объяснил, почему Украина не выполняет Минские соглашения © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

При этом Киев реагирует лишь на указания США, указал Лавров, а собственную позицию власти Украины меняют по несколько раз на дню.

Он подчеркнул, что Вашингтон трактует текст Минских соглашений совершенно неприемлемым образом.

«Американские наши коллеги пытаются выставить дело таким образом, будто Россия должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжёлые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины. При этом хвалят киевский режим за то, что он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии», — сказал Лавров.

При этом упомянутые документы используются в Киеве именно чтобы подрывать Минские соглашения, и США это, скорее всего, хорошо известно, добавил глава МИД РФ.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря. Президенты намерены обсудить двусторонние отношения, ситуацию на Украине и действия НАТО.